Europa League: Belotti, stasera atteggiamento sbagliato

"Stasera siamo mancati sotto tanti punti di vista, penso si sia visto e purtroppo abbiamo perso il primo posto. Credo sia stato un po' l'atteggiamento generale, perchè fisicamente siamo stati in partita fino alla fine. Certo potevamo fare meglio sia con la palla sia senza". Così l'attaccante della Roma Andrea Belotti opo la sconfitta con lo Slavia a Praga. "Specie nel primo tempo abbiamo creato poco. Anche le seconde palle le prendevano sempre loro, arrivavano prima su tutti i contrasti - ha aggiunto ai microfoni di Dazn, unico giocatore a parlare visto che poi Mourinho ha imposto il silenzio -. Al derby dobbiamo arrivare concentrati, come a ogni partita. Questa purtroppo è andata così ma dobbiamo dimenticarla e pensare a domenica, che sappiamo quanto è importante come partita".