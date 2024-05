Europa League: De Rossi 'Io ci credo ancora, la Roma non molla'

"Io ci credo molto ancora, non sarà facile, ma noi non molliamo". Lo ha detto Daniele De Rossi, tecnico della Roma, a Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro il Bayer Leverkusen. Parlando dell'errore di Karsdorp nel primo tempo ha poi aggiunto: "Il calcio è fatto tutto di episodi, saremmo scorretti se puntassimo il dito su un errore. Ne usciamo tutti insieme, poi mancavano 60 minuti quando siamo andati sotto, c'era il tempo per fare altro e abbiamo e le occasioni non ci sono mancate". Analizzando la prestazione ha concluso: "Noi abbiamo giocato contro una squadra forte che se va avanti è difficile da riprendere. Queste squadre le scardini con grande pulizia, con grandi uno contro uno e attaccando lo spazio. Loro sanno giocare sia in costruzione che in contropiede. Sono difficili da affrontare e qualcosa cambieremo tra sette giorni, ciò nonostante nel primo tempo credo che abbiamo fatto le cose correttamente".