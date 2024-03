Europa League: domani i sorteggi, rischio derby tra italiane

Atalanta, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Marsiglia, Milan, Roma e West Ham sono queste le otto squadre che accedono ai quarti di Europa League. Domani alle 13 il sorteggio a Nyon. Secondo il regolamento non sono previste teste di serie e possoo affrontarsi anche squadre della stessa nazione o che si sono incontrate già nei turni precedenti. Non è quindi escluso alcun incrocio, neanche un derby tra italiane. Ai quarti ci sarà il West Ham che con un netto 5-0 ha ribaltato la sconfitta per 1-0 dell'andata con il Friburgo. Il Benfica ha vinto 1-0 in casa dei Glasgow Rangers, dopo il 2-2 dell'andata. Ha rischiato il Marsiglia che ha perso 3-1 con il Villareal ma partiva dal 4-0 dell'andata. Il Liverpool batte 6-1 lo Sparta Praga dopo il 5-1 già inflitto ai cechi all'andata. Il Bayer Leverkusen riacciuffa in extremis il passaggio del turno grazie ad una doppietta dell'ex "italiano" Patrick Schick che regala il 3-2 sul Qarabag e la qualificazione ai tedeschi.