Europa League: Gasperini, serve una grande partita a Bergamo

"Per superare il turno dovremo fare una grande partita a Bergamo". Così Gian Piero Gasperini dopo l'1-1 nella semifinale d'andata dell'Europa League a Marsiglia. "Uscire imbattuti è un buon risultato, l'Olympique s'è dimostrata una squadra forte e quest'anno in casa ha perso solo col PSG. Noi siamo stati bravi a non giocare con presunzione", spiega l'allenatore dell'Atalanta. Il tecnico nerazzurro sostiene che ci vuole di più in fase offensiva: "Il gol di Scamacca, che sta facendo cose di grande qualità, è pesantissimo e molto bello per l'esecuzione e per l'azione stessa, anche se non siamo riusciti a dare continuità alle giocate in attacco - sottolinea -. A Bergamo avremo bisogno di lui al meglio, così come gli altri attaccanti, per creare i presupposti per superare il turno. Stasera non era facile, loro difendevano bene. Siamo comunque stati bravi a tenere la squadra alta nonostante qualche momento di sofferenza". Per Gasperini l'infortunio di Kolasinac dopo 17 minuti ha cambiato i piani: "Il suo sembra uno stiramento, vedremo se potrà essere recuperato prima del finale di stagione. Con la sua uscita abbiamo dovuto aggiustare difesa e centrocampo", continua, riferendosi all'ingresso di Pasalic in mediana con arretramento di De Roon a centrale difensivo. "Il Velodrome è uno stadio meraviglioso per l'architettura, l'acustica e quello che trasmette in campo. Alla squadra di casa ha dato una spinta in più - chiude Gasperini -. Il Marsiglia ha tenuto un gran ritmo, non a caso ha dato quattro gol al Villarreal eliminando poi anche il Benfica. Me l'aspettavo così. Noi, invece, dobbiamo essere più continui: ci siamo attaccati al gioco, alla squadra, alla difesa, tenendola sempre molto alta".