Europa League: Guendouzi 'Nizza speciale, si può andare lontano'

"In Europa possiamo andare lontano. Questa è una competizione difficile, io sono arrivato anche in finale con l'Arsenal. Siamo una buona squadra, abbiamo un ottimo staff ma se applichiamo quello che ci chiede il mister possiamo arrivare molto lontano. Noi dobbiamo continuare a giocare come sappiamo concentrandoci soprattutto su di noi". Sono queste le parole di Mattéo Guendouzi, centrocampista biancoceleste, nella conferenza che anticipa il match contro i francesi del Nizza, in programma domani alle 18.45 allo stadio Olimpico. Il mediano laziale, poi, si sofferma sul match con i francesi, per lui una partita "speciale. Quando ci giocavo contro con il Marsiglia era considerata molto importante. Ma oggi mi concentro solo sulla Lazio. Quest'anno è tutto diverso, sono contento di essere qui con un super coach che ci aiuta a progredire. Abbiamo ottimi giocatori e sono convinto che potremo raggiungere i nostri obiettivi al termine della stagione", prosegue. Poi un pensiero su due suoi compagni: "Nuno Tavares ci porta molta qualità, è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Gigot è arrivato che non era al massimo della condizione fisica, ma tornerà presto e ci darà sicuramente vigore. Per me l'importante è stare al mio posto, so che devo dare il meglio. Ora voglio fare bene con la Lazio e poi vedremo in ottica nazionale. Ho messo come obiettivo di essere decisivo per questa squadra", conclude il francese.