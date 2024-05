Europa League: la Roma cede 2-0 in casa con il Bayer Leverkusen

La Roma perde 2-0 in casa nell'andata di semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Per i tedeschi decisivo il gol di Wirtz al 28' del primo tempo. Il ritorno si giocherà giovedì 9 maggio alla Bay Arena di Leverkusen. La squadra di De Rossi parte bene e controlla l'incontro per buona parte del primo tempo, rendendosi anche pericolosa con Lukaku che colpisce una traversa. L'undici di Xavi Alonso appare sorpreso dall'intraprendenza dei giallorossi e non punge. I campioni di Bundesliga però passano al 28': Karsdorp sbaglia un appoggio difensivo e involontariamente manda in rete Grimaldo abile a servire a centro area Wirts per l'1-0. La Roma subisce il contraccolpo e rischia anche di subire il raddoppio. I tedeschi hanno altre due palle gol. Pellegrini ci prova per i padroni di casa. Nella ripresa Cristante sfiora il pari ma i tedeschi si rendono pericolosi con le ripartenze. A 15' dalla fine arriva anche il gol del raddoppio con Andrich che da fuori sorprende Svilar con un tiro a giro alla destra del portiere.