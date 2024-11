Europa League: Lazio; Baroni 'episodio rigore è incommentabile'

"Non voglio commentare l'arbitraggio ma quando giochi una partita nell'area avversaria ed esci con 6 ammoniti contro due, oltre a quell'episodio incommentabile, cosa c'è da dire? Di certo non ho fatto i complimenti all'arbitro. A volte ci può essere una giornata storta anche del direttore di gara, ma a questi livelli deve avere un certo spirito sportivo". Così Marco Baroni, allenatore biancoceleste, dopo il pareggio contro il Ludogorets in Europa League, dice la sua sul mancato rigore concesso dall'arbitro Strakan. Poi, parlando del match, Baroni sottolinea come la squadra abbia "fatto una buona partita, noi non siamo stati bravi a trovare il gol per far cambiare la partita. Queste sono partite in cui devi fare e poi magari finisce in goleada" prosegue. Infine un pensiero sul Ludogorets che "non ha pensato a giocare, hanno cercato solo di portare via un punto anche perdendo tempo. Il risultato è una componente ma la squadra deve dare tutto in campo. Noi eravamo delusissimi nello spogliatoio e questo è un segno buono perché se ci fa male anche un pareggio, e non solo una sconfitta, va bene", conclude.