Europa League: Pioli, anche dopo 3-0 con Rennes non è finita

"Affrontiamo la partita con grande concentrazione, vogliamo passare il turno. Ci siamo presi un buon vantaggio nella partita d'andata ma non possiamo considerarla finita": Stefano Pioli, a Milan Tv, mette in guardia l'ambiente rossonero in vista dei playoff di ritorno di Europa League contro il Rennes. Il 3-0 dell'andata non deve dare troppa tranquillità, si rischiano cali d'attenzione. "Giochiamo contro una squadra che, pur cambiando 5-6 giocatori, ha vinto nella sfida in campionato. È una squadra che sta bene. Ci conosciamo bene. Questo può essere un vantaggio, ma possiamo anche aspettarci cose diverse perché proveranno a rimontare", spiega Pioli alla vigilia. Oggi alla rifinitura a Milanello si sono rivisti dopo mesi d'assenza per infortunio sia Tomori che Kalulu, accolti con un applauso dal resto della squadra. "Era da tanto tempo che non si allenavano con noi - ammette il tecnico rossonero - recuperarli sarà molto importante. Non saranno a disposizione per domani sera, vediamo per domenica. C'era la felicità di riavere in gruppo dei giocatori importanti".