Europa League: Pioli, il Rennes proverà a fare il colpaccio

"L'abbiamo interpretata bene, per come l'avevamo preparata. Abbiamo fatto bene e ci siamo presi il vantaggio che volevamo, ma è chiaro che non possiamo considerare chiuso il passaggio del turno e loro in casa proveranno a fare il colpacccio". Così Stefano Pioli, dopo il 3-0 al Rennes nell'andata dei playoff di Europa League. "Quella di oggi è una serata che certifica il nostro momento positivo, dobbiamo starci dentro", prosegue Pioli. "Che loro dovranno un'impresa sì, ma conosciamo il calcio, che può cambiare da un momento all'altro. Dovremo essere noi a fare la stessa partita di stasera, quindi la qualificazione non è ancora chiusa".