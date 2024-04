Europa League: Pioli, salita ripida ma si può giocare meglio

"La salita è ripida perché il livello si è alzato, ma la squadra può giocare a un livello superiore". A dirlo è Stefano Pioli, poco dopo il successo della sua Roma per 1-0 a San Siro, nell'andata dei quarti di finale di Europa League, contro il Milan. "La Roma non ci ha sorpreso, ha solo cambiato fascia El Sharaawi, ma le posizioni in campo le altre le conoscevamo. Nel primo tempo non siamo stati così lucidi nel fare delle scelte senza palla, nel rompere su Dybala e recuperare più palloni. Non è stata la nostra miglior partita dal punto di vista della qualità". Pioli riparte dalla serata odierna per tratteggiare cosa servirà per la sfida di ritorno: "Rafa oggi è stato poco largo e molto dentro e ha favorito le posizioni dei difensori della Roma. Dobbiamo migliorare la circolazione e la qualità dell'ultimo passaggio". ""Non sarà facile ribaltare il risultato - conclude -. Di arbitri non parlo mai, ma il loro gol nasce da un fuorigioco di Lukaku. E quello di Abraham (un presunto 'mani' ndr) era rigore".