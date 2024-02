Europa League: Pioli, turnover? E' gestione squadra

"Turnover? Non mi piace per niente come termine, per me c'è la gestione della squadra e di un gruppo che dovrà giocare cinque partite in 15 giorni. Le scelte col Monza erano dettate dai dati che avevo, sulle condizioni dei giocatori. Farò delle scelte per domani come per l'Atalanta": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Rennes per il ritorno dei playoff di Europa League. L'allenatore rossonero è stato criticato per i tanti cambi operati a Monza, sfida terminata con una pesante sconfitta. Ma ora la testa del Milan è solo all'Europa. "Lavoriamo per ottenere risultati e quando non li ottieni in una grande squadra arrivano le critiche, è normale. Stanno tutti bene, abbiamo avuto un giorno in più di riposo rispetto a domenica e tutti sono in condizione di giocare. Ci siamo presi un vantaggio sicuro e meritato ma bisogna continuare a lavorare per centrare la qualificazione", ricorda Pioli dopo il 3-0 dell'andata contro il Rennes.