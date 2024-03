Europa League: tabellone dei quarti e incroci delle semifinali

Sorteggio amaro per l'Italia nei quarti di finale di Europa League: derby tra Milan e Roma mentre per l'Atalanta c'è l'ostacolo Liverpool. Gli altri due quarti di finale sono Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia. Per quanto riguarda gli incroci per le semifinali, la vincente di Milan-Roma troverà la vincente di Leverkusen-West Ham mentre la vincente di Liverpool-Atalanta sfiderà la qualificata della sfida tra Benfica e Marsiglia. L'andata dei quarti si giocherà l'11 aprile, il ritorno il 18 mentre le semifinali sono in programma il 2 ed il 9 maggio. Finale a Dublino il 22 maggio.