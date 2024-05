Europa League: Veretout, Aubameyang decisivo

"Aubameyang è un compagno formidabile che i ha aiutato durante tutta la stagione mostrando ciò di cui era capace: domani risponderà presente e sarà importante per fare la partita perfetta". E' l'introduzione di Jordan Veretout, centrocampista del Marsiglia, alla semifinale di ritorno di Europa League giovedì sera a Bergamo con l'Atalanta: "Non aver giocato in campionato nel weekend ci ha fatto bene permettendoci di lavorare sui piccoli dettagli che non abbiamo messo all'andata", assicura l'ex romanista, riferendosi al rinvio della partita di Reims al 15 maggio: "Giocare una sola partita alla settimana è un toccasana per il fisico, per fortuna la federazione francese ci ha consentito di riposare". Veretout prova a indicare ai compagni la ricetta per vincere: "Non penso che siamo stati sottovalutati al Velodrome. Abbiamo dimostrato lungo il percorso di poter battere le migliori squadre della competizione. Domani dobbiamo fare meglio per passare. Molti di noi hanno guardato Salernitana-Atalanta: abbiamo di fronte una squadra pericolosa che può metterci in difficoltà, ma vale anche per i nostri avversari, come s'è visto giovedì scorso". "Giocare partite del genere che ti permettono di vincere dei titoli è il sogno di ogni calciatore . chiude l'ex giallorosso -. Il Marsiglia è giusto che le giochi: non capita tutti i giorni, daremo tutto, vogliamo dare soddisfazioni ai tifosi e al club".