Europa League:Juric 'sento fiducia Friedkin, ora serve vincere'

"Ci siamo sentiti, è tutto molto chiaro. Sento la fiducia, poi è normale che bisogna fare risultati. Dobbiamo vincere la partita, ne abbiamo bisogno per il morale perché perdere a Verona è stata una cosa non giusta. Domani serve una vittoria per la classifica e per il morale. In questo momento il risultato diventa primario". Così Ivan Juric, tecnico della Roma, nella conferenza stampa che anticipa la sfida di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise a chi chiede se c'è stato un dialogo con la proprietà e se sente ancora la fiducia dei proprietari. Il tecnico, poi, sottolinea come dopo Firenze "abbiamo fatto due belle partite, a volte gli episodi determinano i giudizi. Poi è chiaro che il risultato diventa primario e nessuno è contento in questo momento. I ragazzi devono mettere ancora più concentrazione e cattiveria. Devono credere in quello che fanno, hanno bisogno di un successo e faremo di tutto per riuscirci", conclude il tecnico.