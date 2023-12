Europei 25m, 4x50 mista donne in finale col miglior tempo

La 4x50 mista femminile raggiunge la finale con il miglior tempo agli Europei di nuoto in vasca corta in corso all'Aquatics Complex di Otopeni (Romania). Domani è prevista anche la finale per Simona Quadarella nei 1500 stile libero. L'Italnuoto può contare sui sorrisi di Costanza Cocconcelli (27"14), Anita Bottazzo (29"89), Silvia Di Pietro (23"35) e sulla notevole Jasmine Nocentini (23"60), finalmente al debutto in azzurro dopo essere stata colpita da un virus intestinale all'arrivo in Romania. Il quartetto chiude in 1'45"98. Quadarella, tesserata per CC Aniene, conclude in 15'36"42, preceduta dalla magiara Ajna Kesely in 15'55"94 e dalla francese e campionessa in carica Anastasiia Kirpichnikova che, come negli 800, sembra inarrivabile e stabilisce il primo crono in 15'36"42.