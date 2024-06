Europei atletica: azzurri 4x100 in finale, fuori 4x100 donne

Non riesce l'en plein alle staffette italiane. La 4x100 maschile, composta da Rigali, Melluzzo, Patta e Simonelli, chiude con il secondo tempo, dietro l'Olanda, in 38:40 centrando la finale anche senza schierare Jacobs. Nessun problema anche per la 4x400 maschile, capace di chiudere seconda dietro la Gran Bretagna con Lopez, Aceti, Melli e Scotti. Accede alla finale anche la 4x400 femminile con Accame, Trevisan, Borga e Polinari, a chiudere con il quinto tempo della batteria che vale l'accesso all'atto finale. Non ce la fa, invece, la 4x100 femminile, che vedeva impegnata Siragusa al posto di Dosso risparmiata per un affaticamento insieme Kaddari, Bongiorni e De Masi. Le azzurre hanno chiuso quarte nella propria gara, penalizzate da un problema muscolare di Kaddari, non riuscendo a raggiungere la finale.