Europei atletica: Battocletti 'Mattarella emozionato, come me'

"Questa è una medaglia che dedico a tutti, grazie anche alla presenza del nostro presidente lo stadio era pieno e questo ci ha aiutato. Il presidente Mattarella era molto emozionato, come me; è stato bello correre di fronte a lui e a tutti". Così Nadia Battocletti, vincitrice dell'oro nei 10.000 metri, commenta ai microfoni della Rai la stretta di mano con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo essere stata "chiamata" in tribuna per ricevere i complimenti. Poi l'azzurra sottolinea come questa sia stata "una serata d'oro, mi sono divertita tanto. Mi ero promessa di divertirmi, con questi tifosi è tutta una meraviglia. Ho fatto un salto di qualità dopo Budapest, si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie. Ho capito che senza sacrifici non si raggiunge nulla, ho messo impegno giorno dopo giorno sacrificando tutta me stessa", prosegue. Infine un pensiero sulle Olimpiadi: "Servivano questi risultati per allenarmi ancora di più e sacrificare anche qualcosa in più", conclude.