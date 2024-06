Europei atletica: Jacobs 'mi aspettavo di più, ma felice'

"Ho avuto un po di affaticamento ai polpacci, ho sentito che si iniziava a chiudere un pochino: mi aspettavo di correre più forte ma l'importante è uscire da qui da campione europeo. Adesso continuiamo a lavorare, sapevo che non sarei arrivato nelle migliori condizioni dell'anno ma sono contentissimo per questa medaglia". Così Marcell Jacobs, fresco campione europeo sui 100 metri, ai microfoni della Rai subito dopo l'oro conquistato. Poi, sulla rivalità con il compagno di squadra Chituru Ali, il velocista azzurro sottolinea di essere "contento che entrambi siamo qui, ci giocheremo il futuro. Lui voleva l'oro ma finché ci sarà io cercherò di impedirglielo", sottolinea Jacobs. Poi un pensiero sulla nazionale e sul proprio apporto alla causa azzurra: "Da Tokyo in poi si vede che è cambiato qualcosa, scendiamo in campo con le palle e ci meritiamo di avere questo medagliere. I miei risultati? Normale serva tempo per assimilare tutto, si poteva fare qualcosa di meglio , ma possiamo lavorare e quindi migliorare", conclude.