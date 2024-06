Europei atletica: Jacobs 'sto bene, ora vincere 4x100'

"Sto benissimo, mi sento riposato e rilassato. Questi due giorni ho recuperato abbastanza e oggi saremo tutti in pista per manualità ed esercizi in vista della staffetta". Lo ha detto Marcell Jacobs nel punto stampa a Casa Atletica Italiana durante gli Europei di atletica leggera di Roma tornando sulla sua condizione fisica dopo la zoppia mostrata al termine dei 100 metri che lo hanno portato a confermarsi campione europeo. "Nella staffetta sarà il professor Di Mulo a scegliere la strategia, se farci rischiare o meno - ha aggiunto -. Non è una responsabilità mia, io scendo in pista solo per correre più veloce che posso. L'obiettivo è cominciare dalle batterie per arrivare in finale e poi vincere". Poi sono seguite le parole del professor Filippo Di Mulo, tecnico della staffetta veloce azzurra: "L'obiettivo non è vincere gli Europei, ma bissare l'oro di Tokyo a Parigi. Ma io otto atleti così non li ho mai avuti, è un gruppo stupendo e stanno bene insieme". A chi gli chiede se Tortu e Desalu, impegnati questa sera nella finale dei 200 metri, saranno esentati dall'esordio in batteria domani mattina per la staffetta, ha risposto: "Concluderanno la gara tardi e faranno notte fonda, vediamo domani come stanno".