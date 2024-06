Europei atletica: Jacobs, viverlo in Italia sarà incredibile

"Vivere l'Europeo in casa sarà un qualcosa di incredibile. L'Italia sta facendo grandissime cose, ora abbiamo bisogno del sostegno del pubblico di Roma: vi aspetto tutti allo stadio olimpico". Sono le parole di Marcell Jacobs in un'intervista a due giorni dal via della rassegna continentale di atletica leggera a Roma, dove vuole difendere l'oro conquistato nei 100 a Monaco di Baviera. Il campione olimpico ha fatto tre uscite prima dell'europeo, con un crescendo nelle prestazioni: "L'ultima gara mi ha dato tanta fiducia, so che si può migliore ancora tanto, quindi arrivo a questo appuntamenti super carico, super motivato", afferma l'azzurro, che per la sua gara si aspetta "uno stadio pieno di gente, tifo, persone che ci supportano e poi di correre veloce, tanto veloce e di arrivare prima di tutti gli altri e poi godermi quello che potrà essere lo spettacolo dopo".