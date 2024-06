Europei atletica: Mei, "Ora sono curioso di vedere Jacobs"

"Al primo giorno abbiamo portato a casa 4 medaglie, poteva andare peggio (ride, ndr). Adesso sono curioso di vedere Jacobs perché é migliorato sempre nelle sue ultime uscite". Lo ha detto il presidente della Fidal, Stefano Mei, festeggiando a Casa Italia gli ori di Nadia Battocletti e Antonella Palmisano e gli argenti di Valentina Trapletti e della staffetta 4x400 mista agli Europei di atletica di Roma. Questa sera è invece in programma l'esordio di Jacobs in semifinale, con eventuale finale nei 100m in programma per le 22.53 allo stadio Olimpico. "Ieri abbiamo superato le aspettative migliori - ha aggiunto -. Ma non è finita qui, è la dimostrazione di una squadra fantastica". Mentre tornando sul marcia 20km di ieri ha poi aggiunto: "E' diverso fare l'ingresso e l'ultimo giro in uno stadio. Gli atleti volevano questo e l'ho preteso. Nulla togliere agli arrivi in città, ma in un impianto è un'altra cosa". Mei ha poi concluso: "Sono felice anche che questi europei si stiano disputando prima delle Olimpiadi e non dopo come si pensava inizialmente. Stiamo dimostrando che si possono avere due picchi di forma perché tra Euro '24 e i Giochi passano 50-55 giorni".