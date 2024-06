Europei atletica: star a Roma, 1559 campioni a caccia del podio

I campioni dell'atletica, i luoghi simbolo di Roma e una medaglia da conquistare. Sport e storia si fondono nel video emozionale di avvicinamento ai Campionati Europei di Atletica Roma 2024. Dal 7 al 12 giugno i migliori atleti del continente si esibiranno in 24 diverse specialità allo Stadio Olimpico, al Parco del Foro Italico e nelle strade del centro storico per un evento atteso da 50 anni. Saranno 1559 gli atleti in rappresentanza di 48 Paesi a contendersi 147 medaglie nelle 47 finali complessive del programma. Dai campioni olimpici italiani Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta e Antonella Palmisano, agli altri grandi protagonisti della nazionale azzurra Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli, Larissa Iapichino e Mattia Furlani, fino alle superstar internazionali come lo svedese Armand Duplantis, l'olandese Femke Bol e i norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm: una parata di stelle è pronta a illuminare il Foro Italico per sei giorni consecutivi.