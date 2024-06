Europei atletica: Tamberi ad azzurri, superata paura di fallire

"Stiamo per affrontare un europeo in casa. Noi dobbiamo puntare a vincere il medagliere e io l'oro europeo. Abbiamo superato lo scoglio della paura di fallire". Lo ha detto Gianmarco Tamberi nel suo discorso motivazionale alla squadra azzurra alla vigilia degli europei di atletica. "Continuiamo a essere uniti e a supportarci, prendendo energia positiva dai compagni che fino a questi momento ha fatto la differenza - ha aggiunto -. Gareggiare in casa non è negativo, grazie a Dio siamo in Italia: il tifo non sia una pressione. Siamo qui per far tornare il presidente con l'Italia prima nel medagliere". Poi sulla scelta che ha visto Gimbo diventare portabandiera ai Giochi di Parigi: "Senza i vostri risultati non ci sarebbe stata questa scelta quindi vi devo ringraziare".