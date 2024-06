Europei atletica: Tamberi salta 2,34 e finge un infortunio

'Gimbo' Tamberi ha vinto la gara del salto in alto di Roma 2024 saltando la misura di 2,34. Dopo il salto ha scherzato, tenendosi con le mani una caviglia per simulare un infortunio (il pubblico è rimasto per un attimo con il fiato sospeso) e buttandosi per terra. Poi, ridendo, ha tirato fuori una molla da una scarpa. Successivamente Tamberi ha chiesto di saltare anche a 2,37 a ha scavalcato la misura al primo tentativo. A quel punto un tifoso ha invaso il campo ed è andato ad abbracciarlo. Argento e bronzo nell'alto all'Ucraina con Lavskyy e Doroshchuk.