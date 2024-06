Europei atletica:Mattarella-Tamberi, saluto a distanza tra i due

Fa il suo ingresso all'Olimpico Gianmarco Tamberi che ha cominciato la finale del salto in alto, nel salutare il pubblico presente allo stadio Olimpico è arrivato fino sotto alla Tribuna Monte Mario cercando sugli spalti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi scambio di saluti a distanza tra il Capo dello Stato e l'altista azzurro che sta per iniziare la gara. Prima di sedersi in tribuna il presidente della Repubblica ha anche incontrato sette azzurri (Antonella Palmisano, Marcel Jacobs, Lorenzo Simonelli, Sara Fantiniu, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta) più il direttore tecnico Antonio La Torre.