Europei di pallanuoto, l'Italia sconfitta dall'Ungheria 5-10

Il Settebello chiude il gruppo B di prima divisione al secondo posto. A Zagabria, nella quinta giornata di Euro Croazia 2024, perde 10-5 con l'Ungheria scivolando al secondo posto per differenza gol. Ora gli azzurri sono attesi da tre giorni di riposo che utilizzeranno per continuare ad allenarsi con doppi turni e sedute in palestra. Martedì si giocano le partite dell'ultimo turno dei gironi di seconda Divisione (gruppo C a Zagabria e D a Dubrovnik), poi mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio si disputeranno gli ottavi di finale e le semifinali per il tredicesimo posto. Il Settebello tornerà a giocare venerdì 12 gennaio alle ore 20.15 con la vincente tra la terza del girone A e la seconda del girone C (probabilmente la Germania) in programma il 10 gennaio alle 20.15 a Zagabria. La partita degli azzurri del 12 gennaio sarà trasmessa in diretta su Rai Spor. E' stata la ventesima volta che Italia e Ungheria si sono affrontate agli Europei di pallanuoto dal 1938 ad oggi. Nelle diciannove partite precedenti l'Italia aveva vinto 7 volte segnando complessivamente 126 gol e l'Ungheria 12 volte realizzando 163 gol.