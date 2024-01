Europei pallanuoto, ct Campagna, obiettivo bronzo

"Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile conquistare il pass olimpico a Zagabria; cercheremo di ottenerlo ai mondiali di Doha, affrontandoli con ulteriore stress positivo per crescere e migliorare ad ogni opportunità". Così il commissario tecnico della nazionale maschile di pallanuoto, Sandro Campagna, commenta la semifinale europea persa dagli azzurri contro la Spagna. "Abbiamo mostrato un'ottima prestazione difensiva - spiega - mentre in attacco abbiamo prodotto molto, ma con una qualità di tiro inefficace. Un solo gol in tre tempi si spiega con la bassa percentuale di precisione al tiro. La loro difesa non sembrava insuperabile, dato che siamo riusciti a concludere anche da 4/5 metri". "Nel corso del torneo abbiamo disputato delle bellissime partite e un paio al di sotto dei nostri standard, soprattutto in fase di tiro - continua Campagna - La mancanza di costanza nel rendimento può essere spiegata anche dall'insolito posizionamento dell'europeo; comunque sarà importante conquistare la medaglia di bronzo. Siamo privi di un posto sul podio da dieci anni. La finale sarà un'altra battaglia".