Europei Roma: Hughes sfida Jacobs 'voglio l'oro nei 100 e 4x100'

Zharnel Hughes, uno degli specialisti sui 100 e 200 metri più titolati degli ultimi anni, punta i campionati europei di atletica leggera di Roma 2024, che si terranno nella Capitale dal 7 al 12 giugno. "Il mio sogno è correre sulla pista dello Stadio Olimpico e conquistare la medaglia d'oro nei 100 metri e anche nella 4x100", le sue parole nel podcast "Ignite" curato dalla European Athletics. "Andrò a Roma per divertirmi e per fare un'ottima gara, dimenticandomi di pensare a chi sono i favoriti, anche se è giusto che io venga considerato fra loro. Voglio solo provare a vincere questo titolo europeo. Ci sono andato vicino a Monaco di Baviera nel 2022, quando sono stato superato sul traguardo. Stavolta voglio farcela e competerò con questo obiettivo", prosegue il britannico. La sfida sarà, tra gli altri, anche con Marcell Jacobs, proprio colui che lo ha battuto a Monaco di Baviera ma stavolta l'inglese vuole la rivincita sulla distanza più breve e si sta allenando al massimo. "Una delle sensazioni più intense che si possano provare è quando si entra nello stadio e si devono posizionare i blocchi. Può farti paura, a volte, ritrovarsi lì e sentire il rumore del pubblico attorno. Capita anche di avvertire la presenza degli altri atleti che sono in linea con te e in quel momento, mentre ognuno imposta i suoi blocchi, si decide di fare qualche giochetto mentale per disturbare gli altri. Devi avere quella fiducia in te stesso a prescindere da ciò che accade intorno a te, da chi hai accanto, da chi ha fatto il tempo più veloce prima di quel momento. Devi solo ricordarti di te stesso e di nessun altro. Controllare i nervi, tenere a mente che sei nel posto giusto e che puoi raggiungere l'obiettivo", conclude Hughes.