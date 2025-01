Everton esonera Sean Dyche: Leighton Baines e Seamus Coleman alla guida temporanea

L'Everton ha annunciato l'esonero 'con effetto immediato' del suo tecnico, l'inglese Sean Dyche, insieme con tutto il suo staff, e sta trattando alla ricerca di un sostituto. Il club da poco rilevato dai proprietari della Roma, i Friedkin, ha affidato la squadra in via temporanea all'allenatore capo della U.18, Leighton Baines, e al capitano, Seamus Coleman.

Si tratta del secondo esonero in due giorni per un allenatore di Premier League dopo l'allontanamento ieri di Julian Lopetegui da parte del West Ham, che oggi ha ingaggiato Graham Potter. L'Everton è 16/o in classifica e sta lottando per evitare la retrocessione dopo aver vinto solo una delle ultime undici partite, con quell'unico successo ottenuto contro i Wolves, altra squadra in bilico, lo scorso dicembre.

Tra i possibili candidati alla panchina, i media inglesi citano la suggestione José Mourinho, attualmente alla guida del Fenerbahce ma allontanato dai Friedkin dalla Roma un anno fa, David Moyes, che ha allenato l'Everton tra il 2002 e il 2013, l'ex ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, l'allenatore del Brentford Thomas Frank e l'allenatore del Bournemouth Andoni Iraola.