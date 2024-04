F1: 30 anni fa l'incidente e la morte di Ratzenberger a Imola

Imola, sabato 30 aprile 1994. Roland Ratzenberger ha 34 anni, non è uno dei "giovani" della Formula1. Lui nella massima serie è arrivato tardi, da sconosciuto ai più, con fatica e pochissimi soldi. Sta tentando di qualificare la Simtec motorizzata Ford, indubitabilmente una delle peggiori monoposto del Circus di quella stagione. Già riuscire ad essere in griglia sarebbe un successo per lui che paga di tasca propria per essere lì, per correre, a gettone per ora, con i grandi della Formula 1. In quell'assolato sabato pomeriggio qualcosa però va storto, drammaticamente storto nel momento peggiore e nel posto peggiore, dopo il Tamburello che a Imola fino al '94 si fa in pieno per arrivare poi sempre a full gas nella picchiata della curva intitolata all'immortale Gilles Villenueve. Da quella curva la Simtec del pilota austriaco non riesce ad uscire, l'ala cede e la monoposto, ingovernabile, si schianta contro il muretto della pista a oltre 300 all'ora con un angolo di impatto impossibile.