F1: Alonso, "per il momento guardiamo le Red Bull..."

"Non ho la sfera di cristallo, però la Red Bull sta dominando, Verstappen è un campione del mondo e anche il concetto che hanno portato quest'anno è notevole. Al momento possiamo solo guardarli per capire le loro prestazioni". Due volte campione del mondo e decano tra i piloti in Bahrein, Fernando Alonso tira le somme sui tre giorni di test pre-stagionali sulla pista di Sakhir. "Penso che 19 piloti sappiano già che non saranno campioni del mondo. È uno sport brutale sotto questo aspetto - aggiunge lo spagnolo della Aston Martin -. La nostra macchina è cresciuta, ma non ci sarà un exploit come lo scorso anno". "Mi sento pronto per la sfida, sono entusiasta e bisogna essere positivi. La macchina è migliore del 2023. Siamo cresciuti, ma anche gli altri a centro griglia - conclude - Un exploit come lo scorso anno? Abbiamo superato le nostre aspettative, non penso che sarà la stessa cosa nel 2024, ma ci sono tanti occhi su chi sa sarà la sorpresa".