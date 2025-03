F1: Antonelli 8/o non si accontenta 'ora meglio in Giappone'

"Facevo fatica e non me l'aspettavo, sentivo che la macchina non era come ieri, non sono soddisfatto". A 18 anni Kimi Antonelli è al suo secondo gp ma vuole di più, nonostante tra Australia all'esordio e Cina ha comunque raccolto punti. "Non sono sodisfatto soprattutto per la qualifica - ha detto a Sky il pilota Mercedes, che a Shanghai ha chiuso in ottava posizione - devo partire più avanti, e migliorare per il Giappone".