F1: Australia; Leclerc, Ferrari team che ha fatto più progressi

L'approccio "aggressivo" chiesto dal team principal Vasseur "secondo me ce lo abbiamo già da un po' di tempo, nel senso che non si lascia nulla sul tavolo" ha detto a Sky Sport Charles Leclerc. Gli sviluppi sulla Ferrari potranno avvicinarla alla Red Bull "anche se non sappiamo come sarà la loro macchina tra due gare, quali aggiornamenti avranno - ha aggiunto - Però sicuramente sarà uno step in avanti. Altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi. Ma stiamo lavorando bene, negli ultimi sei-sette mesi siamo la squadra che ha fatto più progressi".