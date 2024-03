F1: Bahrain; Sainz è il più veloce nelle 3/e libere

Carlos Sainz è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio del Bahrain che domenica dà il via alla stagione 2024 del mondiale di Formula uno. Sul circuito di Sakhir lo spagnolo della Ferrari ha girato in 1:38.124. Alle sue spalle Fernando Alonso (Aston Martin) e Max Verstappen (Red Bull). Quarto crono per la Ferrari di Charles Leclerc. Più indietro Hamilton: dodicesimo con la Mercedes Alle 17 monoposto nuovamente in pista per la prima pole position della stagione.