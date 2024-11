F1: Brasile; incidente a Colapinto, bandiera rossa a metà gara

A quasi metà Gran Premio del Brasile con 32 giri su 69 effettuati arriva la bandiera rossa per l'incidente alla Williams dell'argentino Colapinto che va in testa coda a causa della pioggia in continuo aumento. La gara si ferma con la Alpine di Ocon in testa davanti alla Red Bull di Verstappen, quarta la McLaren di Norris e settima la Ferrari di Leclerc.