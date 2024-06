F1: Canada; Ferrari fuori da Q3, Leclerc 11/o e Sainz 12/o

Disastro Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Canada. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz non sono riusciti a qualificarsi per la Q3 restando fuori dalla top 10. Leclerc non è andato oltre l'11/o tempo mentre Carlos Sainz ha fatto segnare i 12/o crono. Domani in gara partiranno dunque con queste posizioni sulla griglia di partenza. Altro grande escluso Sergio Perez su Red Bull che, eliminato dalla Q2, partirà 16/o.