F1: Cina, reclamo Aston Martin sull'uscita di pista di Sainz

L'Aston Martin ha presentato reclamo ufficiale alla FIA per il risultato delle qualifiche del GP di Cina. Il team britannico si è appellato all'articolo 39.6 del regolamento, per cui "ogni pilota la cui auto si ferma sul circuito durante la sessione di prove di qualifica non sarà ammesso a prendere parte a qualsiasi ulteriore parte della sessione". La vettura in questione è la Ferrari di Carlos Sainz, che dopo l'incidente in Q2 (con esposizione di bandiera rossa) è però riuscito a ripartire senza l'assistenza da parte dei commissari o dei mezzi di recupero, tornare al box e terminare la qualifica.