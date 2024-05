F1: consegnata a Domenicali la 'Chiave della Città di Imola'

Consegnata dal sindaco, Marco Panieri, la 'Chiave della Città di Imola a' a Stefano Domenicali, imolese e presidente e amministratore delegato di Formula 1. "A un grande imolese, che ha reso orgogliosa la nostra città in tutto il mondo, con la quale ha mantenuto un legame profondo e che lo ha accompagnato all'inizio della sua carriera", recita un passaggio della motivazione dell'onorificenza. Insieme alla motivazione nella targa consegnata a Domenicali è riportata, in forma stilizzata, l'immagine dei caschi di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, a ricordare le iniziative per i 30 anni dalla scomparsa dei due piloti. "E' un giorno davvero speciale per me, che mi rende molto orgoglioso - ha osservato il manager -: ringrazio il sindaco Panieri e la città di Imola per questa onorificenza così prestigiosa. Sono molto legato alla mia terra, tutta la mia educazione e la passione per il mio lavoro sono nate qui, un sogno che è diventato realtà. Dedico questo momento unico alla mia famiglia ed a tutti i miei concittadini, grazie per la vostra fiducia e per il vostro supporto costante". Inizialmente in programma l'anno scorso, nell'ambito del 70/o anno di attività dell'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola e in occasione del Gran Premio di F1 del 19-21 maggio 2023, la consegna del riconoscimento era stata rinviata a causa dell'alluvione che in quei giorni ha colpito l'Emilia-Romagna