F1: da domani primi test in Bahrain, Ferrari parte con Leclerc

Ancora poche ore e la Formula 1 2024 accenderà i motori per la prima volta in pista. Da domani mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio andranno in scena in Bahrain i test ufficiali in vista della prossima stagione con a tutte le monoposto dei dieci team. Sarà la prima occasione per vedere all'opera piloti e scuderie che si giocheranno il titolo mondiale 2024, a partire dal Gran Premio del Bahrain, il prossimo 2 marzo. Per effetto dell'unica macchina a disposizione i piloti dovranno alternarsi al volante per un totale di 12 ore di guida a testa sulle 24 in totale. La Ferrari nel day-1 schiererà Charles Leclerc al volante della SF-24 nel turno mattutino che avrà luogo dalle 08.00 alle 12:00 (ora italiana). Dopo la pausa pranzo invece sarà Carlos Sainz a mettersi alla guida nel turno che scatterà alle 13:00 per concludersi alle 17:00. La Red Bull, invece, ha deciso di schierare Max Verstappen per tutta la prima giornata di test. Il tre volte iridato, poi, completerà i suoi turni giovedì pomeriggio mentre Sergio Perez avrà a disposizione l'intera giornata di venerdì.