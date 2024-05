F1: Ferrari in pista da domani a Fiorano per il filming day

In vista del weekend del GP dell'Emilia Romagna, settimo round del Mondiale di Formula 1 2024 in programma dal 17 al 19 maggio all'Autodromo di Imola, i piloti della Ferrari saranno di scena sulla pista di Fiorano a bordo della SF-24 per il secondo dei due filming day concessi dal regolamento nel corso dell'intera stagione. Tra domani e venerdì Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno la possibilità di guidare per 200km (100 km a ciascuno) nel filming day che anticipa il primo GP di casa della stagione e in cui sulla SF-24 ci sarà un importante pacchetto di sviluppi, programmato da tempo e che dovrebbe permettere alle Rosse di ridurre ulteriormente il gap con le Red Bull.