F1: Giappone; Leclerc, 'giornata così e così per la pioggia'

"È stata una giornata così così. Dopo la prima sessione avevamo individuato alcuni aspetti sui quali lavorare per ottimizzare il set-up. Poi però nel pomeriggio non abbiamo praticamente girato e così non siamo riusciti a trovare le risposte che cercavamo, particolarmente sul giro secco. Ci lavoreremo domani per arrivare pronti alla qualifica": così Charles Leclerc al sito Ferrari commenta la giornata di prove libere di Suzuka. "Non è stato un venerdì ideale visto che abbiamo perso tutta la seconda sessione a causa della pioggia - ha commentato Carlos Sainz - In quella del mattino mi ero trovato piuttosto bene in macchina, e non vedevo l'ora di tornare in pista per continuare il lavoro di messa a punto. Purtroppo, però, nel pomeriggio l'asfalto era troppo bagnato per le gomme intermedie e negli ultimi minuti troppo umido per le slick, quindi siamo rimasti in garage eccetto qualche giro nel finale. Un peccato, ma siamo tutti nella stessa situazione e comunque avremo ancora tempo nelle libere di domani per completare la preparazione per le qualifiche".