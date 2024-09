F1: GP Monza; Jacobs, Hamilton su Ferrari sarà combo perfetta

"Io tifo ovviamente per la Ferrari ma Lewis Hamilton è il mio idolo a livello sportivo, non solo a livello di Formula Uno. Quindi non vedo l'ora che l'anno prossimo arrivi nella famiglia Ferrari per formare una combo perfetta. Mi piacerebbe provare a guidare una Formula Uno? Assolutamente sì". Lo dice Marcell Jacobs, gradito ospite del Gran Premio di Monza, dopo essere uscito dai box della Ferrari. "E' la terza gara a cui assisto dal vivo - commenta il campione olimpico sui 100 metri e della 4x100 a Tokyo -. Sono venuto a Monza nel 2021 dopo le Olimpiadi, poi sono stato a quello di Abu Dhabi e adesso sono tornato qui. Fosse per me li farei tutti però le tempistiche non coincidono con quelle che sono le mie gare quindi devo riuscire a trovare i momenti per riuscire a venire. Sono un super appassionato di Formula Uno".