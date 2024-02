F1: Hamilton, "Mercedes ancora non al livello che vorremmo"

"L'atmosfera è buona dopo i test, ma come sempre. Abbiamo dei problemi da risolvere, situazione non perfetta ma migliore degli anni passati. Però ancora non siamo al livello che vorremmo". Queste le sensazioni di Lewis Hamilton alla vigilia dell'inizio del mondiale di F1. "Sapere che passerò nel 2025 alla Ferrari non cambia nulla. Sono andato in fabbrica lunedì e voglia attaccare subito - ha assicurato il pilota della Mercedes - Li ho trovati concentrati sul lavoro e mi hanno mostrato un grande affetto, tutti hanno capito la mia scelta. Pronto da dare il mio meglio, ogni settimana sarà emozionante. Anche l'ultima prova del sedile, l'ultimo test...".