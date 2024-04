F1: Hamilton, tutta la mia energia è per la Mercedes

Nonostante abbia davanti una stagione quasi intera su una macchina che non lo entusiasma, Lewis Hamilton ha assicurato massimo impegno alla Mercedes, per portarla più in alto possibile. "Tutta la mia energia è destinata a questo" ha detto il pilota britannico. "In questo momento stiamo attraversando una fase difficile, questa è la mia sfida". La Mercedes ha avuto un brutto avvio di stagione ed il team principal Toto Wolff ha ammesso che "nessuno si sente ottimista" dopo che entrambe le vetture non sono riuscite a finire il Gran Premio d'Australia due settimane fa. Hamilton ha avuto un guasto al motore, mentre Russell è uscito illeso da un grave incidente e la squadra è finita fuori zona punti per la prima volta in 62 gare. Secondo Hamilton è "improbabile" che la squadra possa avere un repentino cambio di passo in Giappone, anche se "tutto può succedere in questo sport - ha aggiunto - Impareremo il più possibile, prenderemo il massimo dai dati, rimarremo positivi e continueremo a lavorare sodo".