F1: Horner 'Verstappen resterà in Red Bull al 100%'

"Max resta con noi il prossimo anno al 100%". dal circuito di Suzuka il team principal della Red Bull Chris Horner esclude l'addio di Verstappen alla scuderia campione del mondo, mentre lascia aperta ogni porta per l'altro pilota Perez. "Se guardiamo ad alternative per un pilota da affiancare a Max? - ha sottolineato Horner ai microfoni di Sky - Perez ha iniziato bene la stagione, il suo contratto scade a fine anno e dipende da lui mantenere o perdere il sedile". Quanto al mondiale appena iniziato, dopo la doppietta Ferrari in Australia, il boss della red Bull predica prudenza: "La Ferrari ha una buona macchina e Carlos (Sainz ndr) ha fatto un ottimo lavoro in gara a Melbourne. Il campionato è aperto e le cose possono cambiare molto rapidamente".