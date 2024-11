F1: il GP d'Italia a Monza fino al 2031

Monza continuerà ad ospitare il gp d'Italia di formula 1 fino al 2031. "Grande soddisfazione, per una firma che premia serietà, professionalità e lo straordinario impegno dell'Aci" è stata espressa dal presidente di Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, per l'accordo siglato con l'organizzatore del mondiale che consentirà all'Autodromo di Monza di ospitare almeno sino al 2031 il Gp d'Italia. La firma del contratto, dopo una lunga trattativa, è frutto "dello sforzo compiuto da Aci, nel proprio ruolo di federazione nazionale, per mantenere una data nel calendario della serie iridata più prestigiosa".