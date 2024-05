F1: Imola; Hamilton guarda al 2025, 'sono molto emozionato'

Per l'ultima volta, Lewis Hamilton si è presentato a Imola come avversario dei ferraristi. Il britannico è salito sul palco della Fan zone salutando i tifosi in italiano: "Buongiorno", seguito da un'ovazione. Con lui il compagno di squadra in Mercedes, George Russell. "Sono emozionato per oggi, il tempo è meraviglioso, è bello essere in Italia", ha detto Hamilton, che l'anno prossimo vestirà di rosso Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha ricordato, come gli altri piloti, la figura di Ayrton Senna, scomparso qui trent'anni fa: "Ricordo il giorno della sua morte, fu così tragico. Ayrton era il mio pilota preferito. E' stato quello che mi ha ispirato per essere il pilota che sono oggi. Mi ricordo che da bambino dopo ho pianto per settimane". Poi un messaggio ai tifosi italiani: "Sono molto emozionato, non solo per questo weekend ma anche per l'anno prossimo", ha detto, scatenando una standing ovation dei tifosi in rosso.