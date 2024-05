F1: Imola; Sainz ottimista, 'Ci possiamo giocare il podio'

"Penso che ci possiamo giocare il podio, per giocarci la vittoria partendo quarto e quinto abbiamo bisogno di qualcosa come ha avuto Lando (Norris, ndr) nell'altra gara perché non è facile sorpassare qua. Ma per il podio, partendo quarto e quinto, ce la giocheremo". Lo ha detto Carlos Sainz, dopo le qualifiche che lo hanno visto chiudere al quinto posto alle spalle del compagno in Ferrari Charles Leclerc. Lo spagnolo dice che non si aspettava di meglio: "Quando ho visto il circuito ho detto 'questo è un circuito McLaren, RedBull', con curve di alta e media velocità, e sapevo che la nostra forza è da un'altra parte. Anche oggi il vento che c'era non ci ha aiutato in varie curve. Ma sì, è molto tirato. Sono due decimi, il problema è che quei 2-3 decimi è molto difficile trovarli con queste regole. Abbiamo portato un pacchetto, ma sappiamo che ci saranno circuiti McLaren, circuiti Ferrari e questo per me è un circuito McLaren".