F1: Leclerc, a Las Vegas "abbiamo una gara da vincere"

"Sappiamo che Las Vegas è probabilmente il circuito più adatto alla Ferrari". Nella lotta per il titolo costruttori tra McLaren e le vetture di Maranello, Lando Norris ha messo pressione agli avversari, indicandoli come favoriti. La McLaren ha un vantaggio di 36 punti, con tre GP ancora da disputare. Anche Oscar Piastri ha dato la sua preferenza alla Ferrari. Per tutta risposta Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno cercato di smorzare le aspettative prima del weekend. "Penso che sia molto calmo" ha risposto Leclerc ad una domanda sull'umore in casa Ferrari, che potrebbe tornare a vincere il titolo costruttori dopo 16 anni. "Tutti sono molto calmi e questa è una cosa davvero positiva. Penso che non fosse così uno o due anni fa. La sensazione era assai diversa. Ci emozionavamo molto o eravamo più influenzati da ciò che stava accadendo. Ora non è più così. Sento che siamo molto più solidi come squadra" ha aggiunto il monegasco. "Stiamo cercando di concentrarci passo dopo passo per affrontare un problema alla volta. Abbiamo una gara da vincere questo fine settimana e cercheremo di fare del nostro meglio per riuscirci" ha concluso. Il freddo del deserto del Nevada nelle sessioni serali di qualificazione e della gara secondo Sainz potrebbe giocare un ruolo decisivo. "Guardando il layout della pista diresti che sì, la Ferrari dovrebbe essere competitiva, o almeno nella mischia" dei migliori, ha detto Sainz. Ma "quando senti le temperature e sai quanto a volte facciamo fatica a cambiare le gomme quest'anno e tutto il resto, allora sicuramente no - ha aggiunto lo spagnolo - Quindi ci sono due fattori: vedremo come si scontreranno tra loro e chi si comporterà meglio nel fine settimana".