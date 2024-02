F1: Leclerc 'due o tre vittorie non mi bastano'

"Due o tre vittorie non è il mio obiettivo, voglio vincere quante più gare possibili". Lo ha detto Charles Leclerc, alla presentazione della SF-24, a chi gli chiedeva se sarebbe stato contento di una stagione come quelle del 2019 e del 2022. Anche se, avverte il pilota monegasco, "faremo il conto alla fine dell'anno e capiremo dove siamo dopo la prima corsa, quanto siamo competitivi. È molto difficile per ora fare un quadro di dove saremo dopo la prima gara". Per quanto riguarda le sensazioni provate nei primi giri sulla vettura a Fiorano, rispetto a quelle provate l'anno scorso, "ricordo che dopo i primi 3-4 giri l'anno scorso non ero molto felice con il comportamento della macchina. L'auto era molto, molto difficile da guidare". Quest'anno la macchina va meglio, "ma questo non significa niente sulla competitività dell'auto". Insomma, "in termini di competitività è molto difficile, in termini di sensazioni nei primissimi giri direi che ho avuto delle sensazioni migliori dell'anno scorso".